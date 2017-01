Bernd Wiesberger hat sich auf der vorletzten Runde des Golf-Europa-Tour-Turniers in Abu Dhabi in eine aussichtsreiche Position gebracht. Der Burgenländer nimmt die letzten 18 Löcher am Sonntag als Siebenter, um fünf Ränge verbessert, und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Tyrell Hutton (England) in Angriff. Am Samstag blieb er mit 68 Schlägen auf dem Par-72-Kurs ohne Bogey.

„Ich bin zufrieden mit meinem Score. Ich musste einige Male um das Par kämpfen, konnte aber zum Glück Bogeys verhindern“, schrieb der Sechste von 2015 auf Facebook. Wiesberger nahm sich für Sonntag vor, offensiv zu spielen, um mehr Birdies zu schaffen. Denn die Spitze ist dicht gedrängt. Nicht weniger als 16 Spieler liegen innerhalb von drei Schlägen. (APA)