Adelaide – Der Australier Richie Porte hat nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren erstmals die Tour Down Under in seiner Heimat gewonnen. Der 31-jährige BMC-Profi verteidigte am Sonntag auf der sechsten und letzten Etappe in Adelaide seine Führung von 48 Sekunden vor dem Kolumbianer Esteban Chaves (Orica). Dritter wurde 51 Sekunden zurück sein Landsmann Jay McCarthy (Bora).

Der Sieg auf der Schlussetappe des Saisonauftakts ging an den Australier Caleb Ewan, der schon die drei vorangegangenen Sprintankünfte für sich entschieden hatte. Porte war bei zwei hügeligen Etappen erfolgreich gewesen. Die beiden Österreicher Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger aus dem Bora-Team schafften im Laufe der Woche keine Spitzenplätze.

Ergebnisse Tour Down Under (World Tour) vom Sonntag: 6. Etappe, Adelaide - Adelaide (90 km): 1. Chaleb Ewan (AUS) Orica 1:55:28 Std. - 2. Peter Sagan (SVK) Bora - 3. Marko Kump (SLO) Abu Dhabi alle gleiche Zeit. Weiter: 91. Gregor Mühlberger (AUT) Bora + 11 Sek. - 123. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 1:28 Min.

Endstand: 1. Richie Porte (AUS) BMC 19:55:49 Std. - 2. Esteban Chaves (COL) Orica + 48 Sek. - 3. Jay McCarthy (AUS) 51. Weiter: 66. Mühlberger 9:41 Min. - 127. Pöstlberger 37:02