Abu Dhabi – Bernd Wiesberger übertraf in Abu Dhabi seinen sechsten Platz von 2015 und verzeichnete erneut einen vielversprechenden Auftakt in die Dreier-Turnierserie in den Emiraten und in Katar.

„Das war eine großartige Woche“, freute sich der Burgenländer, der einen Preisgeldscheck über 107.306 Euro brutto erhielt. „Viele Bereiche des Spiels sind auf Top-Level, einige andere brauchen noch etwas Arbeit“, meinte Wiesberger nach seinem ersten Saisonturnier. Er sei zufrieden mit der Art und Weise, wie es ihm gelungen sei, Bogeys zu vermeiden. Der 31-Jährige schaffte auf den vier Runden 17 Birdies und musste nur zwei Schlagverluste hinnehmen.

In der Saisonwertung, in der einige Spieler schon vier Turniere verzeichnet haben, ist Wiesberger 13. Er wird sich in der Weltrangliste vom 40. Platz verbessern. (APA)