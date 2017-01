London - Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff ist das Ende der Ära Bernie Ecclestone als Formel-1-Geschäftsführer keine große Überraschung. „Es hat sich schon vor ein paar Tagen angekündigt“, betonte der 45-jährige Wiener am Dienstag mit Blick auf die vergangene Woche. Da war am Mittwoch das Milliarden-Geschäft zur Übernahme der Motorsport-Königsklasse abgeschlossen worden.

„War klar, dass es Änderungen gibt“

„Es war klar, dass es Änderungen im Management geben wird, wenn das ‚second closing‘ passiert“, erklärte Wolff, der die Übernahme durch das US-Unternehmen Liberty Media durchwegs positiv sieht und den neuen Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey bereits kennt. „Wir haben schon einige Zeit mit ihm zu tun und eine gute Gesprächsbasis. Alles, was wir hören, hat Hand und Fuß“, sagte Wolff.

Gleichzeitig würdigte er die großen Verdienste von Ecclestone, der aus der Formel 1 ein Milliardengeschäft gemacht hat. Dieses fußt laut Wolff bisher auf drei Säulen: Exklusiven TV-Verträgen, Sponsorship und den Streckenbetreiber-Gebühren. „Bernie hat das bestehende Formel-1-Modell, das große Profite erwirtschaftet, aufgebaut. Doch im Bereich der neuen digitalen Medien befindet sich die Formel 1 in einem Embryo-Status, in der Steinzeit. Da haben wir mit Liberty jetzt die richtigen Experten an Bord“, betonte Wolff.

Das wollte er aber nicht als Vorwurf an den 86-jährigen Ecclestone verstanden wissen, denn „bis auf die globalen Player im Silicon Valley haben es nur die wenigsten Unternehmen geschafft, in diesem Bereich echte Gewinne zu erwirtschaften“, merkte Wolff an. Liberty Media müsse nun dafür das richtige Rezept im Einklang mit den funktionierenden drei Säulen, die Ecclestone aufgebaut hat, finden. „Exklusiver Content ist das, was in den nächsten Jahren wichtig ist, man braucht nur auf die großen Player Netflix oder Amazon zu schauen. Und die Formel 1 ist eine der wenigen Sportarten mit exklusivem Content.“

Die Besetzung der zwei neuen Direktorenposten mit ausgewiesenen Fachleuten begrüßte Wolff. Der frühere Mercedes-Teamchef Ross Brawn wird sich künftig um den Bereich Motorsport kümmern, der langjährige ESPN-Funktionär Sean Bratches um die Vermarktung. „In den Bereichen, in denen die Amerikaner nicht Experten sind, haben sie sich verstärkt. Mit Sean haben sie einen guten TV-Experten und mit Ross jemanden, der die Formel 1 aus dem Effeff beherrscht und die Dynamik versteht. Aus meiner Sicht ist das die absolut richtige Entscheidung“, bekräftigte der Motorsportchef der „Silberpfeile“.

Hoher Preis statt Attraktivität

Dass sich durch die Übernahme von Liberty Media nun auch Traditionsstrecken wie der Nürburgring wieder Hoffnungen auf Formel-1-Rennen machen, kann Wolff verstehen. „Bernie hat da eine harte Verhandlungsführung gehabt. Er hat nicht die attraktivsten Rennstrecken gesucht, sondern die den besten Preis bezahlt haben. Er hatte auch von CVC (bisheriger Mehrheitseigentümer der Formel 1, Anm.) den klaren Auftrag, die Profite bestmöglich zu optimieren und nicht nostalgische Entscheidungen zu treffen. Das konnten die klassischen Formel-1-Fans oft nicht nachvollziehen“, erklärte Wolff. Auch hier gelte es für Liberty Media die richtige Balance zu finden. (APA)