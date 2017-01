Melbourne - Rafael Nadal hat das Halbfinale der Australian Open erreicht und kann weiter auf seinen zweiten Titel in Melbourne nach 2009 hoffen. Der ehemalige Weltranglisten-Erste aus Spanien bezwang Wimbledon-Finalist Milos Raonic aus Kanada am Mittwoch mit 6:4,7:6(7),6:4.

Nadal trifft am Freitag auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der Weltranglisten-15. zog mit dem 6:3,6:2,6:4 gegen den belgischen Thiem-Bezwinger David Goffin in sein erstes Australien-Halbfinale ein. Zuvor stand Dimitrow 2014 in Wimbledon unter den letzten Vier.

Im ersten Semifinale von Melbourne treffen an diesem Donnerstag die Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka aufeinander. (dpa)