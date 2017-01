Paris – Die Wildcards für die Tour de France 2017 gehen an die französischen Teams Cofidis, Direct Energie und Fortuneo sowie den belgischen Rennstall Wanty. Das teilten die Tour-Organisatoren am Donnerstag mit. Die vier Mannschaften der zweiten Division komplettieren das Feld der Frankreich-Radrundfahrt, die am 1. Juli in Düsseldorf beginnt. Die 18 Teams der World Tour haben ein automatisches Startrecht. (APA)