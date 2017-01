Miami - Österreichs Olympiasegler haben auch am Donnerstag beim Weltcup vor Miami starke Leistungen gezeigt. Nico Delle Karth und Laura Schöfegger kamen auf die Plätze zehn, fünf und drei, damit verteidigte das neu formierte Nacra17-Team den dritten Zwischenrang. Angelika Kohlendorfer und Thomas Czajka zeigten mit zwei vierten und einem sechsten Platz ebenfalls auf und verbessern sich auf Position zwölf.

Die 49er-Asse Benjamin Bildstein und David Hussl arbeiteten sich indes auf den dritten Rang der Zwischenwertung vor. Den Gesamtweltcup-Siegern des Vorjahres glückten bei wechselhaften Bedingungen trotz Penalty und Materialbruch zwei vierte und ein zwölfter Rang. Tanja Frank und Lorena Abicht unterstrichen bei ihrer Weltcup-Premiere mit einem Wettfahrtsieg ihre Qualitäten, womit das 49erFX-Duo auf dem neunten Platz der Gesamtwertung lag.

Nicht ganz nach Wunsch lief es am dritten Regattatag für Matthias Schmid und Lukas Mähr, die mit den Plätzen 21 und 18 in der 470er-Klasse auf den fünften Zwischenrang zurückfielen. Nikolaus Kampelmühler und Florian Reichstädter, am Donnerstag auf den Plätzen 19 und sechs, folgten auf Position 15. (APA)