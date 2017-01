Melbourne - Wie oft ist Roger Federer schon abgeschrieben worden, doch der 35-jährige Schweizer hat sein Sensations-Comeback nach knapp sechs Monaten Wettkampf-Pause am Sonntag mit seinem 18. Grand-Slam-Sieg gekrönt. Federer besiegte im Endspiel der Australian Open in einem mitreißenden Fünf-Satz-Thriller zweier Tennis-Legenden Rafael Nadal nach 3:37 Stunden mit 6:4,3:6,6:1,3:6,6:3.

Viereinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Major-Titel in Wimbledon (2012) drehte Federer das Rad der Zeit noch einmal zurück. Mit seinem fünften Triumph bei den Australian Open hat Federer nicht nur seinen Rekord auf 18 Major-Siege ausgebaut: Er ist der erste Spieler überhaupt, der bei drei Grand-Slam-Turnieren jeweils zumindest fünf Titel geholt hat. Federer kehrt damit bereits am Montag als Zehnter wieder in die Top Ten zurück.

„Keiner hat geglaubt, dass wir im Finale stehen“

„Mir fehlen die Worte. Ich möchte auch dir, Rafa, für dein tolles Comeback gratulieren, dass du gefeiert hast. Keiner von uns hat geglaubt, dass wir hier im Finale stehen“, erklärte Federer, der im fünften Satz einen 1:3-Rückstand gegen Kämpfer Nadal noch in ein 6:3 verwandelt hatte. Der wie immer bescheidene Federer versicherte vor den Zuschauern in der Rod Laver Arena glaubhaft: „Ich wäre auch glücklich gewesen, wenn ich heute verloren hätte. Ich hätte es auch Rafael Nadal gegönnt“, sagte Federer, der nach der gleich alten Serena Williams ebenfalls im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zugeschlagen hat.

Federer schloss mit einem Riesenkompliment an Nadal: „Rafa, bitte spiel weiter. Das Tennis braucht dich.“ Nadal, dem die Enttäuschung natürlich anzusehen war, war nach seiner zwölften Niederlage im 35. Duell mit Federer sportlich fair wie immer. „Ich gratuliere Roger und seinem Team. Unglaublich wie er spielt nach einer so langen Auszeit. Es war auch für mich schwierig mit den Verletzungen und ich habe sehr gekämpft in den vergangenen zwei Wochen“, erklärte Nadal, der im Ranking ab Montag auf Platz sechs klettert und fügte hinzu, „Roger hat es heute vielleicht ein bisschen mehr verdient als ich.“ (APA)