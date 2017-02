Skilanglauf-Olympiasieger Alexander Legkow geht gegen seine Suspendierung wegen angeblicher Doping-Verstrickungen juristisch vor. Wie sein deutscher Anwalt Christof Wieschemann am Mittwoch bekanntgab, wurde bereits am Montag beim Internationalen Sportgericht in Lausanne Berufung eingelegt und ein beschleunigtes Verfahren beantragt.

Ein gleichlautender Antrag für den ebenfalls suspendierten Jewgeni Below werde folgen, kündigte Wieschemann an. Sechs russische Langläufer sind wegen möglicher Dopingverstöße bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi vom Ski-Weltverband suspendiert. Die FIS hatte die vorläufige Sperre ausgesprochen, nachdem das IOC nach Erkenntnissen aus dem McLaren-Report ein Disziplinarverfahren gegen insgesamt 28 russische Teilnehmer der Olympischen Winterspiele in Sotschi eingeleitet hatte. (APA)