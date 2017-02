Houston – Es ist wieder einmal so weit. Der Super Bowl – das Endspiel in der größten Football-Liga der Welt (NFL) – steht ante portas. Mit ihm wird auch wieder der Superlativ strapaziert. Heuer ganz im Sinne des Mottos des neue­n US-Präsidenten Donald Trump („Make America Great Again“): „Make the Super Bowl Great Again.“

Akkreditierung: Über 5500 Medienvertreter haben sich für die 51. Auflage in Texas akkreditiert, um das Duell der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons live mitzuverfolgen. Dass es darum bei den Interviews regelmäßig zu Gedränge rund um die Tische kam, versteht sich von selbst.

Einnahmen: Obwohl die heurige NFL-Saison seit Langem wieder mit einem Rückgang bei den TV-Quoten fertigwerden musste, durften die Verantwortlichen trotzdem Einnahmen rund um 13 Milliarden Dollar notieren. Der Super Bowl bleibt jedoch ein Quotenbringer. Allein in den USA saßen im Vorjahr bis zu 112 Millionen Fans vor den TV-Geräten – weltweit sind es sogar bis zu einer Milliarde.

Freiwillige: „Bereit“ – so zeigt sich der Austragungsort Houston schon die gesamte Woche über. 10.000 Freiwillige hat man engagiert, die (fast) alle Wünsche der Fans vor Ort erfüllen sollen. Sozusagen der „Hotspot“ für den Anhang ist das Discovery Green: Dort gibt es auf einer Fläche von 13 Football-Feldern (!) alles, was das Herz begehrt. Zum bereits dritten Mal (nach 1974 und 2004) findet heuer das NFL-Finalduell in der Zwei-Millionen-Einwohner-Metropole statt.

Karten: „Ich bin verwundert, dass so viele Falcons- und Patriots-Fans noch keine Tickets haben“, sagte Analyst Chris Leyden und erklärte seine Theorie: „Wahrscheinlich wollen die Leute abwarten, ob die Preise noch fallen.“ Doch das werde nicht der Fall sein. Und darum rechnet man nun mit einem Endspurt bei den Ticketverkäufen. Apropos Preise – die reichen für Normalsterbliche von 2000 bis 18.000 Dollar. Da sitzt man allerdings nur am Spielfeldrand.

Prämie: Andere Summen gibt es da für die Superstars: 100.000 Dollar Prämie streift jeder Spieler des Siegers ein, die Verlierer dürfen sich immerhin mit der Hälfte trösten.

Quarterbacks: Sportlich gesehen drehte sich in den letzten Tagen alles um Patriots-Quarterback Tom Brady. Der könnte am Sonntag zum fünften Mal die Vincent-Lombardi-Trophy in die Höhe stemmen. Für sein Gegenüber, Matt Ryan, wäre es der erste Gewinn. Dass der 39-jährige Brady im Falle des Gewinns zum „größten Quarterback aller Zeiten“ aufsteigen könnte, verleiht dem 51. Super Bowl zusätzliche Brisanz.

Insgesamt stehen die Patriot­s zum neunten Mal in einem NFL-Finale, die Falcons waren 1999 im Endspiel und verloren damals deutlich gegen die Denver Broncos. Trotzdem gab sich Ryan zuversichtlich: „Unser Team hat in diesem Jahr den richtigen Spieler-Mix.“

Trump: Der neue amerikanisch­e Präsident ist in aller Munde. Und das ist auch im Rahmen des 51. Super Bowls nicht anders. Vor allem, weil die einflussreichsten Herren bei den Patriots gute Kontakte zu ihm pflegen. Quarterback Brady, Headcoach Bill Belichick und der Besitzer Robert Kraft sind gute Freunde Trumps. Brad­y unterstützte den 45. US-Präsidenten sogar im Wahlkampf. Dafür gab es vor allem jede Menge Kritik für den Ausnahme­spieler.

Jetzt goss auch noch Pop-Queen Lady Gaga Öl ins Feue­r. Die 30-Jährige kündigte an: „Ich werde einen Moment bei der Halbzeitshow kreieren, den niemand vergisst.“ Lad­y Gaga ist eine bekennende Trump-Gegnerin und glaubt an „die Macht der Musik. Und ich bin leidenschaftlich gegen Ausgrenzung“, ergänzte sie vielsagend.

Detail am Rande: Auch in Tirol regiert am Sonntagabend der Sport mit dem Eier­laberl. Im Hotel Grau Bär (Swarco Raiders), in Telfs (Rathaussaal) und in Schwaz (SZentrum). (suki)