Houston (Texas) – Quarterback Matt Ryan von den Atlanta Falcons ist schon vor der Super Bowl zum wertvollsten Spieler der Saison in der National Football League (NFL) gewählt worden. Der 31-Jährige setzte sich in der prestigeträchtigen Journalisten-Wahl klar gegen Tom Brady von den New England Patriots durch. Die beiden Top-Spielmacher treffen am Sonntag (Ortszeit) in Houston in der Super Bowl aufeinander.

Ryan spielt bereits seit 2008 für die Falcons und führte Atlanta in diesem Jahr ins zweite Finale der Club-Historie. Zum besten Trainer des Jahres wurde Jason Garrett von den Dallas Cowboys gewählt. Sein Quarterback Dak Prescott ist bester Offensiv-Neuling des Jahres. (APA/dpa)