Bernd Wiesberger ist am Donnerstag mit einer 69er-Runde (3 unter Par) in das Golf-Turnier der Europa-Tour in Kuala Lumpur gestartet. Nach drei Birdies auf seinen ersten neun Löchern musste der 31-Jährige danach zwei Bogeys ausbessern. Der zweifache Zweite des Drei-Millionen-Dollar-Turniers hat sechs Schläge Rückstand auf Spitzenreiter Marc Warren (ENG), dem sieben Birdies und ein Eagle gelangen.

Die Proetten Nina Mühl und Christine Wolf müssen sich bei den Vic Open in Australien steigern, um den Cut zu schaffen. Nach der Auftaktrunde des ersten Saisonturniers der Damen-Europa-Tour (LET) halten die Niederösterreicherin und die Tirolerin auf den Plätzen 70 (2 über Par) bzw. 84 (3 über Par). Die 53-jährige Britin Laura Davies erinnerte mit ihrer 64er-Runde (6 Birdies, 1 Eagle) an große Tage. Die Gewinnerin von 88 Turnieren hat zwei Schläge Vorsprung auf ein Quintett. (APA)