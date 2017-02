Fort Lauderdale – Die Beach-Volleyballer Clemens Doppler/Alexander Horst sind beim World-Tour-Auftakt in Fort Lauderdale nach je zwei Siegen und Niederlagen auf dem geteilten 17. Rang gelandet. Am Donnerstag hatte ihnen zunächst ein 2:1-Sieg gegen die über 40 Jahre alten Legenden Ricardo/Harley in Gruppe A Platz zwei gebracht, gegen deren brasilianische Landsleute Evandro/Andre war in der Zwischenrunde Endstation.

Hatten Doppler/Horst gegen Ricardo/Harley im dritten Satz mit 15:13 gewonnen, ging jener um den Aufstieg in das Achtelfinale 16:18 verloren. Einen Matchball smashte Evandro dabei Doppler ins Gesicht. Nachdem der Oberösterreicher behandelt worden war, hatten die Südamerikaner den längeren Atem. Doppler hat beim schmerzhaften Zwischenfall ein Cut und geschwollenes Auge erlitten. „Ich dachte, das war jetzt eine Gratis-Nasenkorrektur.“ Thomas Kunert/Christoph Dressler und Robin Seidl/Tobias Winter schieden in der Gruppenphase sieglos aus.

Bei den Damen landeten Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer nach ihrem Auftaktsieg und zwei Niederlagen in Gruppe H auf Rang drei und stehen in der Zwischenrunde.

Ergebnisse Major Fort Lauderdale: Herren - Zwischenrunde: Evandro/Andre (BRA) - Clemens Doppler/Alexander Horst (AUT) 2:1 (17,-15,13)

Doppler/Horst auf geteiltem 17. Endrang.