Kuala Lumpur – Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat am Freitag beim Golf-Turnier der European Tour in Kuala Lumpur mit neun unter Par eine fulminante zweite 63er-Runde hingelegt. Vom geteilten 19. Rang aus in den Tag gestartet, setzte sich der 31-Jährige mit gesamt zwölf unter Par damit zumindest vorläufig an die Spitze des Feldes. Einige Spieler waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht zurück im Clubhaus.

Wiesberger war auf dem Par-72-Kurs nach sechs Löchern nach je einem Birdie und Bogey auf Par-Kurs gelegen, danach legte er aber eine sehenswerte Serie von neun Birdies in Serie hin. Sein zweites Bogey der Runde besserte sich der Weltranglisten-28. am Schlussloch mit seinem insgesamt elften Birdie des Tages noch aus. (APA)