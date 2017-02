Kamnik — Mit Händen und Füßen wehrte sich der Gastgeber, am Ende hatten die Volleyballer von Hypo Tirol aber das bessere Ende für sich: Der 3:1-Sieg gegen den slowenischen Vertreter Kamnik am Montag bedeutete zugleich das Ticket für das Final Four in der mitteleuropäischen Liga (MEVZA). Am Dienstagabend folgte ein 3:0 gegen Zagreb.

„Hervorzuheben ist sicherlich Jan Krol, der mit 79 Prozent im Angriff ein herausragendes Spiel geboten hat", sagte Headcoach Daniel Gavan. „Mit den vollen sechs Punkten, welche wir durch die beiden Siege hier in Kamnik geholt haben, gehen wir auf Platz zwei ins Final-Four-Turnier." Für Hypo-Zampano Hannes Kronthaler war es eine sehr gute Nachricht, ehe er sich eine Woche für einen Kurz­urlaub nach Kuba verabschiedete. Man hatte an beiden Tagen alles richtig gemacht. (suki)