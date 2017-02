Der australische Triple-Schwimm-Olympiasieger Grant Hackett ist am Mittwoch in Gold Coast von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen, dann aber wieder freigelassen worden. Der 36-Jährige habe im Haus seiner Eltern getobt, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Sein Vater Neville Hackett sprach gegenüber des „Gold Coast Bulletin“ von einem medizinischen Problem bei seinem Sohn.

Grant Hackett hatte neben seinen Olympia-Goldenen zehn WM-Titel geholt und startete 2014 ein Comeback, der Angriff auf die Olympia-Qualifikation für Rio de Janeiro misslang aber. Danach attackierte er auf einem Flug einen anderen Passagier. Schon früher hatte Hackett an Drogen- und Alkoholproblemen gelitten.

Nach dem nunmehrigen Zwischenfall deutete eine Aussage seines Bruders Craig Hackett darauf hin, dass es dem ehemaligen Top-Athleten sehr schlecht zu gehen scheint: „Das ist nicht der Grant Hackett, in den sich Australien verliebt hat. Das ist eine total andere Person. Ich kenne diese Person nicht, meine Mutter und mein Vater kennen sie nicht. Es ist sein Körper, aber nicht sein Geist und seine Seele.“ (APA)