Buenos Aires - Gerald Melzer ist am Mittwoch erfolgreich ins mit 546.680 Dollar dotierte Tennis-ATP-Turnier in Buenos Aires gestartet. Der 26-Jährige setzte sich in der Auftaktrunde des Sandplatz-Events gegen den als Nummer acht gesetzten Italiener Paolo Lorenzi überraschend klar nach etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 6:3,6:3 durch. Achtelfinalgegner ist der argentinische Qualifikant Guido Andreozzi.

Dominic Thiem hat am Mittwoch im Tennis-ATP-500-Turnier in Rotterdam das Achtelfinale erreicht. Österreichs Nummer eins rang in einer spannenden Hallen-Hartplatz-Partie den Deutschen Alexander Zverev nach 1:45 Stunden 3:6,6:3,6:4 nieder. Auf den 23-Jährigen, der zuletzt in Sofia in seinem ersten Spiel nach den Australian Open eine Niederlage kassiert hatte, wartet nun der Franzose Gilles Simon. (APA)