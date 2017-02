Buenos Aires - Gerald Melzer hat beim ATP-Tennisturnier in Buenos Aires den Vorstoß ins Viertelfinale geschafft. Der Niederösterreicher setzte sich am Donnerstag gegen den argentinischen Qualifikanten Guido Andreozzi nach zwei Sätzen mit 7:6(4),6:3 durch. In der Runde der besten 16 des mit 546.680 Dollar dotierten Sandplatz-Events tritt Melzer nun auf den Ukrainer Alexander Dolgopolow.

Melzer und Andreozzi gerieten im ersten Duell auf der Tour zunächst nicht ins Wanken. Bis zum 6:6 im ersten Satz brachten beide Akteure ihre Aufschlagspiele ohne Breakchance des Gegners durch. Melzer behielt im Tiebreak aber die Oberhand. Zu Beginn des zweiten Satzes wehrte der Weltranglisten-101. dann gleich drei Breakchancen des Südamerikaners erfolgreich ab. Seinerseits nahm Melzer Andreozzi das Spiel zum 5:3 ab und servierte danach aus.

Gegen Dolgopolow dürfte die Aufgabe schwieriger werden. Der im ATP-Ranking auf Rang 66 liegende Ukrainer eliminierte im Achtelfinale mit dem Uruguayer Pablo Cuevas die Nummer 2 des Turniers (6:3,7:6). Melzer und Dolgopolow trafen auf der Tour noch nie aufeinander. (APA)