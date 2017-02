New Orleans - Glenn Robinson III von den Indiana Pacers hat am Samstag den prestigeträchtigen Slam-Dunk-Contest der NBA gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich beim All-Star Wochenende in New Orleans mit einem Sprung über seinen Teamkollegen Paul George, das Pacers-Maskottchen und eine Cheerleaderin durch. Basketball-Superstar Stephen Curry erneuerte unterdessen seine Kritik an US-Präsident Donald Trump.

Robinson triumphierte mit der Bestnote von 50 Punkten, den Dreipunktebewerb gewann Eric Gordon von den Houston Rockets. Auf dem Geschicklichkeitsparcours war mit dem Letten Kristaps Porzingis überraschend ein 2,21-Meter-Mann der Beste. „Es ist ein gutes Gefühl, dass ich meine Fähigkeiten auch mit meiner Größe zeigen kann und den Kindern zeigen kann, wozu sie imstande sind, auch wenn sie lang und schlaksig sind wie ich“, erklärte der Center von den New York Knicks.

Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl ist beim All-Star Wochenende nicht vertreten. Highlight des Events, für das die Basketball-Profiliga eine sechstägige Spielpause einlegt, ist das All-Star Game in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MEZ).

Einer der Topstars ermunterte seine Kollegen, rund um das vielbeachtete Ereignis auch politische Statements abzugeben. „Ich ermutige Basketballspieler, meine Familie, Team-Angestellte, einfach jeden, seine Meinung zu äußern, und die individuell gegebene Plattform zu nutzen, um Veränderung zu schaffen“, sagte Curry. Der 28-Jährige von den Golden State Warriors ist ein offener Trump-Kritiker.

„Es ist ganz egal, ob andere Leute mir dabei zustimmen. Das ist das Schöne an einem Diskurs“, erklärte Curry, der bereits zweimal zum wertvollsten Spieler („MVP“) der Liga gewählt worden ist. „Es gibt Leute, die lieber im Gleichschritt gehen und nichts sagen, aber das ist normal als Profisportler. Ich auf jeden Fall ermutige alle, keine Angst davor zu haben, das auszusprechen, woran sie glauben und was in ihnen vorgeht.“ (APA)