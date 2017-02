Triple-Schwimm-Olympiasieger Grant Hackett hat am Dienstag angekündigt, sich wegen seiner psychischen Probleme in professionelle Behandlung zu begeben. Der 36-jährige Australier sprach in der Mitteilung „von der härtesten Woche meines Lebens“, nachdem er am vergangenen Mittwoch in Gold Coast vorübergehend festgenommen worden war. Einen Tag später hatten ihn dann seine Eltern als vermisst gemeldet.

„Ich weiß, dass ich psychische Probleme habe, und werde versuchen, mir hier in Australien und im Ausland helfen zu lassen“, kündigte Hackett an. Der vierfache Ex-Weltmeister über 1.500 m Kraul kämpft seit Jahren mit Alkoholproblemen. In der Vorwoche war er von der Polizei festgenommen worden, nachdem er im Haus seiner Eltern gewütet hatte. Nachdem ihn die Polizei wieder auf freien Fuß gesetzt hatte, galt er zunächst einige Stunden als vermisst, ehe sein Vater Entwarnung gab. (APA)