Silverstone — Mercedes hat am Donnerstag sein Formel-1-Auto für die kommende Saison präsentiert. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas und Motorsportchef Toto Wolff spielten bei der Vorstellung in Silverstone die Hauptrollen. Der Wagen mit der Bezeichnung W08, mit dem Mercedes den vierten Weltmeistertitel in Folge anstrebt, ist wie zuletzt hauptsächlich silber, dazu kommen prominente türkisfarbene Akzente.

Der große Unterschied zu den Vorgängern ist eine durch die heuer schlagend werdenden Reglementänderungen andere Bauweise. Unter anderem sind die Reifen deutlich breiter. „Die Punkte sind wieder bei Null. Es ist eine neue Ära, was die technologische Innovation anbelangt", sagte der Österreicher Wolff und ergänzte: „Hoffentlich sind wir es, die die Wunderwaffe gefunden haben." Die neue Saison startet am 26. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne. (APA)