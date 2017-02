Wien/Innsbruck – Der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) hat seine Unterstützungserklärung für die Rad-WM 2018 in Tirol gegenüber dem Weltverband (UCI) und dem Sportministerium widerrufen. Man sehe sich dazu gezwungen, weil es der WM-Ausrichter, die Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH, trotz mehrfacher Aufforderung ablehne, seinen eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem ÖRV nachzukommen.

Das teilte der ÖRV in einer kurz gehaltenen Aussendung mit dem Titel: „Heim-Rad-WM 2018 in Innsbruck/Tirol an der Kippe“ am Samstag mit. Für Rückfragen war der Verband vorerst nicht erreichbar. Georg Spazier, der OK-Chef der WM, reagierte in einer ersten Reaktion verwundert über das Vergehen des ÖRV. Die Veranstaltergesellschaft habe nämlich keine direkte Vereinbarung mit dem ÖRV, auf die sich der Verband beziehe. Der WM-Vertrag sei mit der UCI abgeschlossen worden.

Hintergrund des Konfliktes sind auch Meinungsverschiedenheiten des ÖRV mit dem Veranstalter über Fördergelder des Sportministeriums. (APA)