Wilson Kipsang aus Kenia hat am Sonntag den Tokio-Marathon in 2:03:58 Stunden gewonnen, den angepeilten Weltrekord seines Landsmanns Dennis Kimetto (2:02:57) aber deutlich verpasst. Der 34-Jährige lobte den neuen Kurs. „Ich wollte den Weltrekord, aber ich denke, es war ein bisschen zu windig“, sagte Kipsang, der 2014 in Berlin den 2013 erzielten Weltrekord an Kimetto verlor.

Auf den Plätzen landeten mit Gideon Kipketer (2:05:51) und Dickson Chumba (2:06:25) zwei weitere Kenianer. Bei den Frauen ging der Sieg ebenfalls an Kenia, Sarah Chepchirchir setzte sich in 2:19:47 vor den Äthiopierinnen Birhane Dibaba (2:21:19) and Amane Gobena (2:23:09) durch. (APA)