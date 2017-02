Der Schweizer Formel-1-Rennstall Sauber hat am Dienstag die Verpflichtung einer Entwicklungsfahrerin bekanntgegeben. Die 23-jährige Tatiana Calderon aus Kolumbien erreichte 2016 in der GP3-Serie den 21. Platz in der Gesamtwertung und wird dort auch weiterhin für das Team Arden International fahren. „Das ist ein Schritt näher an meinen Traum - eines Tages in der Formel 1 zu fahren“, sagte Calderon. (APA)