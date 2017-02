Sotschi – Der Russland-Grand-Prix in Sotschi bleibt zumindest bis zum Jahr 2025 im Formel-1-Kalender. Die Verlängerung des ursprünglichen Kontrakts um fünf Jahre gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Das erste WM-Rennen in der Olympiastadt hatte 2014 ein gutes halbes Jahr nach den dortigen Winterspielen stattgefunden. Staatspräsident Wladimir Putin war bei jedem der bisher drei Grand Prix dabei.

Heuer werden Ex-Weltmeister Lewis Hamilton und Co. am letzten April-Wochenende am Schwarzen Meer fahren. Wegen gesenkter Eintrittspreise wird mit einem neuen Besucherrekord gerechnet. In der vergangenen Woche war die VTB-Finanzgruppe als neuer Titelsponsor der Veranstaltung präsentiert worden. „Das wird den Erfolg des Events fortsetzen und der Beginn einer langen, erfolgreichlichen Partnerschaft werden“, sagte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. (APA, dpa, Reuters)