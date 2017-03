Acapulco - Dominic Thiem steht beim mit 1,491 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Turnier in Acapulco in der zweiten Runde. Der an Nummer vier gesetzte Niederösterreicher setzte sich am Dienstag zum Auftakt gegen den Franzosen Gilles Simon in zwei Sätzen mit 7:6(7),6:3 durch.

In der Nacht auf Donnerstag bekommt es Thiem mit Simons Landsmann Adrian Mannarino zu tun. (TT.com)