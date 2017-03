Red Bull Salzburg hat auch das zweite Spiel im Viertelfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen die Graz 99ers gewonnen. Der Titelverteidiger siegte am Mittwoch in Graz mit 4:1 und stellte in der „best of seven“-Serie auf 2:0. Spiel drei steigt am Freitag (19.15 Uhr) in Salzburg.

Nach einem torlosen ersten Drittel sorgte der Meister im Mittelabschnitt für die Entscheidung. Die Grazer konnten den Treffer von Layne Viveiros (25.) durch Mike Boivin (27.) kontern, doch Thomas Raffl per Abstauber nach einem Stangenschuss von Dominique Heinrich (29.), Kapitän Matthias Trattnig (33.) und Bill Thomas (38.) schossen die Roten Bullen zu einer klaren Führung.

Bei den Grazern fehlte ihr mit Abstand bester Torschütze in dieser Saison. Kyle Beach, im Grunddurchgang mit 30 Treffern viertbester Torschütze der Liga, erhielt eine Nachdenkpause. „Ich war nicht ganz zufrieden mit seinen Leistungen in letzter Zeit. Wir geben ihm ein Spiel Pause“, begründete Graz-Trainer Doug Mason gegenüber Sky seine Entscheidung. (APA)