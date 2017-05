Monte Carlo – Novak Djokovic hat bei beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auch in seinem dritten Match über drei Sätze gehen müssen. Dieses Mal hatte die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste aber nicht das bessere Ende für sich. Der Serbe unterlag am Freitag in seinem Viertelfinale dem Belgier David Goffin, der im Achtelfinale Dominic Thiem ausgeschaltet hatte, 2:6,6:3,5:7.

In einem hochklassigen, 2:37 Stunden dauernden Match wogte der Vorteil hin und her. Am Ende wirkte der 26-jährige Goffin, ATP-Nr. 13, körperlich frischer und offensivstärker. Der zweifache Monte-Carlo-Sieger Djokovic servierte im dritten Satz zweimal gegen den Verlust der Partie und hatte beim Stand von 5:6 schon vier Matchbälle abgewehrt, ehe ein Eigenfehler seine Niederlage besiegelte.

Nach dem Ausscheiden des topgesetzten Andy Murray sowie der Turnier-Nummer-drei Stan Wawrinka im Achtelfinale am Donnerstag verabschiedete sich auch der dritte aus den Top drei des Rasters. Djokovic war heuer als Nummer zwei gesetzt.

Goffin steht das dritte Mal in einem Masters-1000-Halbfinale, im Fürstentum ist es das erste Mal. Der Belgier bestätigte seine Topform, hat er heuer bisher doch die meisten Siege auf der Tour gefeiert: 23 - mehr als Rafael Nadal (21) und Roger Federer (19).

Der neunfache Monte-Carlo-Sieger Nadal ist anschließend ebenfalls ins Semifinale bei dem Masters-1000-Turnier eingezogen und steht als Gegner von Goffin fest. Der an Nummer vier gesetzte spanische Sandplatz-Spezialist schaltete den Argentinier Diego Schwartzmann in zwei Sätzen 6:4,6:4 aus.

Der Sieger der Partie bekommt es am Sonntag im Endspiel entweder mit dem Spanier Albert Ramos-Vinolas (ATP-Nr. 24) oder dem Franzosen Lucas Pouille (17) zu tun, die das zweite Halbfinale bestreiten. Nadal kann heuer in Monte Carlo, Barcelona und bei den French Open in Paris jeweils zum zehnten Mal den Turniersieg feiern. (APA)