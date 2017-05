Die ÖVV-Duos Stefanie Schwaiger/Katharina Schützenhöfer und Thomas Kunert/Christoph Dressler haben es beim World-Tour-Turnier im Beach-Volleyball in Xiamen (China) bis ins Viertelfinale geschafft. Nach zwei Siegen in k.o.-Duellen kam am Samstag jeweils gegen deutsche Paare das Aus. Beide österreichische Duos belegten damit den fünften Rang.

Das neuformierte Duo Schwaiger/Schützenhöfer feierte bei dem Drei-Sterne-Turnier am Samstag einen 2:1-Achtelfinal-Erfolg über die Brasilianerinnen Juliana/Carol. Das Viertelfinale gegen Isabel Schneider/Victoria Bieneck ging 17:21,19:21 verloren. Kunert/Dressler starteten am Samstag mit einem 2:0 gegen die Russen Stojanowskij/Jarsutkin, ehe in der Runde der letzten acht gegen Jonathan Erdmann/Armin Dollinger ohne Satzgewinn (17:21,18:21) das Aus kam. (APA)