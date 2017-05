Von Benjamin Kiechl

Schwaz — Der „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ ertönte und fast hatte es den Anschein, als wären die Schwazer gerade Meister geworden. Aber es war „nur“ der Einzug ins Halbfinale der Handball Liga Austria. Minutenlanges Abklatschen, eine Jubeltraube und ein Blitzlichtgewitter mit freudestrahlenden Spielern im Fokus. Sparkasse Schwaz Handball Tirol schaffte am Sonntagabend die Sensation und beförderte Rekordmeister Bregenz mit einem 28:23-(15:11)-Sieg aus dem Titelkampf. Die Fans in der ausverkauften Osthalle waren aus dem Häuschen, trommelten und applaudierten. Lauter war zuvor nur Goalie Aliaksei Kishov, der wie ein russischer Bär brüllte, nachdem er die Bregenzer Angriffe entschärft hatte: „Ich bin ein emotionaler Typ und habe wieder alles gegeben.“

Das Feuer haben Kishov und Co. entfacht. Erstmals seit dem Halbfinal-Einzug von HIT Innsbruck 2012 scheint in Tirol wieder eine Handball-Euphorie entbrannt zu sein. Bei Rekordmeister Bregenz, bei dem Coach Robert Hedin („Ich traue Schwaz im Halbfinale den Aufstieg zu“) kurz vor dem Absprung nach Schweden steht, scheint der Teamspirit hingegen zu bröckeln. Und Schwaz nutzte die Schwächephase der Vorarlberger eiskalt aus.

Außer nach dem 0:1 zum Auftakt gerieten die Tiroler in keiner Phase des Spiels in Rückstand. Coach Raul Alonso hatte die Mannschaft perfekt eingestellt, die aggressive Deckung und das schnelle Umschaltspiel bereiteten den Bregenzern Probleme. Die Entwicklung, die Schwaz in den vergangenen Wochen genommen hatte, war augenscheinlich. Die Halbzeitführung (15:11) war die Belohnung. Nach der Pause zeigte man Nervenstärke, als die Gäste vier Minuten vor Schluss noch auf 25:22 herankamen. Ein Dreierpack durch Jepsen, Steiger und Prakapenia besiegelte den 28:23-Sieg. Alonso: „Die Mannschaft ist einen Level weiter. Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen und sind stabil.“

Sieben Wochen hatten sich die Schwazer auf die beiden Spiele vorbereitet. „Die Mannschaft hat sich belohnt für die harte Arbeit“, sagte ein gelöst wirkender Alonso. Er nippte an einem Flascherl Bier und stieß mit den Spielern an. „Das Bier haben wir uns verdient.“ Zwei Tage trainingsfrei gab es als Draufgabe.

Im Heimspiel am 14. Mai kommen die Fivers aus Wien angerollt. „Und jetzt wollen wir ins Finale. Das Halbfinale ist toll, aber die Fivers packen wir“, erklärte Eigenbauspieler Thomas Kandolf, der neben Prakapenia (7) der zweitbeste Torschütze (5) war. „Heute wollen wir feiern. Leider ist es am Sonntag in Schwaz schwierig mit dem Ausgehen.“

Ganz ruhig wollte Sportkoordinator Thomas Lintner den restlichen Abend verbringen. „In solchen Momenten bin ich ganz still. Mich freut es für die Spieler, die alles gegeben haben. Der Einsatz hat sich rentiert.“ Tirols Handballpräsident Thomas Czermin pflichtete bei. „Wir brauchen uns nicht zu verstecken.“ In der Heim-Festung Osthalle bleibt Schwaz eine Macht.