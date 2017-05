London – Die Kenianerin Mary Keitany ist beim London-Marathon einen neuen Weltrekord in einem reinen Damen-Rennen gelaufen. In 2:17:01 Stunden war die 35-Jährige 41 Sekunden schneller als Paula Radcliffe bei ihrem Rekordlauf vor zwölf Jahren. Die Britin hält mit einer 2003 in London gelaufenen Zeit von 2:15:25 zudem die Allzeit-Bestmarke im Damen-Bereich, die allerdings in einem Mixed-Rennen erzielt wurde.

Der Leichtathletik-Weltverband IAAF erkennt deshalb zwei Marathon-Rekorde bei den Damen an. Zweite hinter Keitany wurde die im Finish von Bauchkrämpfen geplagte Äthiopierin Tirunesh Dibaba in 2:17:56 Stunden, Dritte deren Landsfrau Aselefech Mergia, die in 2:23:08 Stunden ins Ziel kam. Keitany lag bei Halbzeit sogar auf Kurs zu Radcliffes Weltrekord von 2003, schließlich reichte es bei ihrem dritten London-Sieg zur zweitschnellsten Frauen-Zeit.

Der Kenianer Daniel Wanjiru gewann bei den Männern in 2:05:48 Stunden. Nur Zweiter wurde der als Favorit gehandelte Kenenisa Bekele aus Äthiopien in 2:05:57 Stunden. Er hatte im September 2016 in Berlin den Weltrekord (2:03:03) nur um sechs Sekunden verpasst. Dritter wurde der Kenianer Bedan Karoki bei seinem Marathon-Debüt in 2:07:41 Stunden. (APA/Reuters)