Von Florian Madl

Bleiburg – Für einen Moment war all das vergessen, was Hypo Tirol Volleyball in der abgelaufenen Saison zu verdauen hatte: der Dopingfall des russischen Außenangreifers Stanislav Masliev, der daraus resultierende Punkteabzug in der Meisterschaft und der Verlust des Heimrechts im Finale, das Ausscheiden in Champions League und CEV-Cup, zuletzt die medial ausgetragene Diskussion mit Österreichs Verbandspräsident Peter Kleinmann. Der will weder die Nichtmeldung der Hypo-Volleyballer noch den möglichen Abschied nach Deutschland wahrhaben und lässt nahezu täglich (auch gestern) Wasserstandsmeldungen vom Stapel.

Am Sonntagabend, im fünften Finalspiel, war all das egal. Denn Hypo Tirol präsentierte sich nach der ärgerlichen Niederlage im dritten Duell diesmal unerwartet selbstsicher: 25:21 im ersten Satz, 25:22 im zweiten – und um 21:51 Uhr hatte das Team von Daniel Gavan beim Stand von 24:16 Meisterschaftsball. Bei 24:18 sollte Stefan Chrtiansky Jr. schließlich den entscheidenden Ball verwandeln.

Es sollte der zehnte Titel in der Vereinsgeschichte sein, den das Team bei der langen Heimfahrt von der slowenischen Grenze nach Tirol feierte. „Wir hatten viele Höhen und auch ein paar Tiefen in dieser Saison“, blickte Alex Tusch nach einer langen Saison zurück. Und Stefan Chrtiansky jr. meinte nur: „Ich bin froh, dass es vorbei ist. „Und gefeiert werden soll lange: „Drei Tage, dann denken wir an die Zukunft“, meinte Hypo-Manager Hannes Kronthaler.

Zum 17. Mal in Folge stand das Hypo Tirol Volleyballteam im Finale. Und es wird wohl kein 18. Mal geben. Denn am Dienstag könnte die Entscheidung für die deutsche Liga gefallen sein, die Lizenz von Unterhaching stellt die Basis dafür dar. Und wer den ehrgeizigen Manager Hannes Kronthaler kennt, der weiß um die Zielrichtung. Mitspielen allein kann nur im Debütjahr das Ziel sein. Zukunftsmusik, vorerst wird gefeiert. Und das ausgiebig...