Nach dem Gewinn des zehnten österreichischen Meistertitels und den Streitereien mit ÖVV-Präsident Peter Kleinmann: Welche Optionen liegen aktuell auf Ihrem Tisch?

Hannes Kronthaler: Es gibt für mich nur zwei Optionen: Entweder wir betreiben nur noch Amateursport mit einer zweiten Mannschaft in der zweiten österreichischen Liga und dem Nachwuchs oder wir treten zusätzlich mit einer Profimannschaft in der Deutschen Volleyballliga an. Aber wir wandern nicht nach Bayern aus, sondern wir bringen die Deutsche Liga nach Innsbruck.

Das bedeutet?

Kronthaler: Es bleibt alles wie gehabt. Die Sponsoren bleiben gleich, die Adresse bleibt gleich, die Mannschaft trainiert hier. Der einzige Unterschied ist, dass wir — laut jetzigem Stand — drei Heimspiele in Unterhaching und die restlichen bei uns in Innsbruck abhalten werden.

Wann ist diese Entscheidung gefallen?

Kronthaler: Vor zwei Monaten, nachdem ich von einer AVL-Ligasitzung nach Hause gefahren bin und mich gefragt habe: ,Was mache ich hier eigentlich noch?'

Warum Deutschland statt Österreich?

Kronthaler: Unser Verein ist 20 Jahre alt. Und wir hatten stets eine Vision. Wir sind als Letzter in Österreich gestartet, um irgendwann Meister zu werden. Dann ging es darum, als Dorfclub in der Champions League zu spielen. Das ist uns alles gelungen. Aber jetzt habe ich in Österreich meine Grenzen erreicht, alles ist ausgereizt. Es findet keine Entwicklung mehr statt. Darum wollte ich eine neue Vision. Durch die Wildcard, die es erst seit heuer in Deutschland gibt, ist der Gedanke gereift, noch einmal in unserem Nachbarland neu durchzustarten. Und sich nicht mehr Jahr für Jahr in Österreich im Erfolg zu baden. Ich habe genug davon, nur noch das Bestehende zu verwalten.

Wie sieht das Projekt aus sportlicher Sicht aus?

Kronthaler: Es bleibt alles in unserer Hand. Stefan Chrtiansky (Sportdirektor Hypo Tirol Volleyballteam, Anm.) wird sich mit dem Geschäftsführer von Unterhaching zusammenschließen. Die Mannschaft wird aus ehemaligen Unterhaching-, Hypo-Spielern und ausgewählten Legionären bestehen. Ich will vor allem unsere Nationalteamspieler halten.

Wird es auch in Unterhaching eine eigene Nachwuchsabteilung geben?

Kronthaler: Der Amateur- und Nachwuchsbereich bleibt bei beiden Teams eigenständig. Die Kooperation hat das Ziel, dem Nachwuchs auf beiden Seiten eine Vision zu geben: Bin ich gut, kann ich es in die Deutsche Liga schaffen.

Was haben Sie wirtschaftlich vor?

Kronthaler: Nichts geht von Null auf 100. Das betrifft ja auch die sportliche Komponente. Wir werden nicht auf Anhieb Meister werden. Das Ziel im ersten Jahr sind die Europacup-Plätze, sprich unter die Top 5. Und in den ersten drei Jahren auch einmal Meister zu werden.

Wirtschaftlich will ich in den nächsten drei Jahren mein Budget (1,2 Millionen Euro, Anm.) verdoppeln. Zu den bestehenden Sponsoren will ich neue, die auch in Deutschland einen Markt haben.

Steigen die Heimspiele in der Olympiaworld?

Kronthaler: Das wäre das Ziel. Zusätzlich soll mittelfristig die Olympiaworld zu einer Ballsporthalle umfunktioniert werden. Mit ausziehbaren Tribünen usw. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Da ist Berlin das große Vorbild mit bis zu 4000 Zuschauern, einem großen Budget und internationalen Auftritten. Aber das kann alles nur Schritt für Schritt passieren. Aber wir haben das Know-how, wir haben die Leute dafür. Und viel Erfahrung durch die Champions League.

Glauben Sie, dass der Reiz der Deutschen Liga sich ebenso positiv auf die Spielersuche auswirken wird?

Kronthaler: Bis jetzt war es meistens so, dass die Legionäre gesagt haben: ,Hannes, hier ist es sehr schön, aber sportlich ist die AVL unattraktiv.' Deswegen haben einige nach einer gewissen Zeit lieber beim Siebten in Frankreich als bei mir unterschrieben. Das wird sich ändern.

Wann fällt die endgültige Entscheidung, wohin die Reise geht?

Kronthaler: Vor dem 20. April habe ich einen Business-Plan übergeben. Am Freitag entscheidet die Deutsche Liga nun, ob wir die Lizenz in erster Instanz bekommen. Danach folgt eine wirtschaftliche Überprüfung. Das hat aber nichts, wie von Herrn Kleinmann behauptet, mit einer Geldüberweisung an Unterhaching zu tun. Der Profibereich wird eine Spielbetriebs GmbH, an der ich 74 Prozent und Unterhaching 26 halten.

Und wenn die Liga „Nein" sagt?

Kronthaler: Dann ist der Käse gegessen und ich ziehe mich endgültig zurück.

Das Gespräch führte Daniel Suckert