Peking – Mit dem Hochgefühl seines fünften Titelgewinns greift Bernd Wiesberger ab Donnerstag bei den China Open nach einem weiteren Topresultat. Auf seine Vorstellung beim Sieg in Shenzhen ist der 31-Jährige stolz, auf die veränderten Bedingungen in Peking hat er sich an zwei Trainingstagen eingestellt. Wiesberger schlägt gemeinsam mit Titelverteidiger Li Haotong (China) ab.

„Das wäre schon nett“, sagte Wiesberger in einem Interview auf der Website der European Tour zu einem möglichen Doppelpack in China. Bei den mit umgerechnet rund 2,7 Millionen Euro dotierten Open im Topwin GC (Par 72) war er im Vorjahr 28. Diesmal ist mehr möglich. „Ich spüre, dass ich gut spiele, jetzt geht es darum, sich so gut wie möglich vorzubereiten“, erklärte der Burgenländer. Schnellere Grüns und anderes Gras würden eine Umstellung erfordern.

Die Art und Weise, wie er seinen jüngsten Erfolg erspielt habe, mache ihn stolz, betonte Wiesberger. „Ich habe am Sonntag nicht gut gespielt, ich musste es mir erarbeiten. Aber was auch immer die anderen Burschen versucht haben, ich fand eine Antwort und gewann das Play-off.“

Auftakt gemeinsam mit Dänen Olesen

In Peking beginnt Wiesberger seine Runde auch gemeinsam mit dem Dänen Thorbjörn Olesen. Der 27-Jährige spielt seit Oktober 2016 beständig und hat bei der Finalserie der Europa-Tour in Antalya als Sieger einen 1-Million-Euro-Scheck erhalten. Wie Wiesberger ist auch er ein Kandidat für einen Platz im Ryder-Cup-Team Europas im Duell mit den USA im kommenden Jahr in Frankreich. (APA)