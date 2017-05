Von Roman Stelzl

Innsbruck – Die angespannte politische Situation in der Türkei hat nun auch die Mountainbike-Profis erfasst: Der österreichische Radsportverband (ÖRV) boykottiert die Europameisterschaft in Istanbul (27. bis 30. Juli). „Die EM in Istanbul ist für uns definitiv kein Thema mehr“, erklärt ÖRV-Mountainbike-Koordinator und Nationaltrainer Christoph Peprnicek. „Die politische Situation lässt uns keine andere Wahl. Das Sicherheitsrisiko ist zu groß, um bei der EM zu starten.“

Bereits im Dezember hatte Peprnicek mit dem Konsulat in Istanbul Kontakt aufgenommen, um die Lage zu klären: „Schon damals wurde uns nahegelegt, auf einen Start zu verzichten. Wir haben uns dann gemeinsam dagegen ausgesprochen.“

Österreichs Team mit den Tiroler EM-Kandidaten Charly Markt, Gregor Raggl und Daniel Federspiel ist aber nicht alleine mit der Entscheidung. Nationen wie die Schweiz oder die Niederlande boykottieren ebenfalls die Europameisterschaft – Deutschland, Belgien oder Frankreich sollen sich zudem angeschlossen haben. Die Masse an Absagen könnte bereits heute Konsequenzen nach sich ziehen.

„Der Weltverband UCI entscheidet bei seiner Sitzung über eine mögliche Verschiebung. Derzeit wäre das die beste Entscheidung“, ergänzt Peprnicek. Dieser Meinung schließen sich auch die Athleten an. „Bei der politischen Situation ist das die einzig richtige Wahl. Das Risiko ist einfach zu groß“, erklärt der Haiminger Olympia-Teilnehmer Charly Markt. Und auch der zweifache Eliminator-Weltmeister Daniel Federspiel, der heuer auf den Cross-Country-Bereich umsattelt, äußert Bedenken. „Wir wissen nicht, wie es dort weitergeht. Ich stehe voll hinter der Entscheidung des Verbandes“, erklärt der seit Kurzem 30-jährige Imster.

Die internationale Saison beginnt für die Österreicher in wenigen Wochen: Am 20. Mai sind Markt und Co. beim Cross-Country-Weltcup in Nove Mesto (CZE) im Einsatz. Federspiel lässt sich nach seiner Knieoperation den Start noch offen und konzentriert sich indes auf den Weltcup-Auftakt im Eliminator Anfang Mai in Volterra (ITA).