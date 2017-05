Mailand – Das Radteam Astana wird im kommenden Giro d‘Italia den Platz des bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommenen Michele Scarponi frei lassen. Es werde kein anderer Fahrer nachnominiert, um Scarponi zu gedenken, hieß es in einer Stellungnahme am Sonntag. Scarponi wäre in dem dreiwöchigen Rennen in seiner Heimat als Kapitän vorgesehen gewesen.

Der 37-Jährige war am Samstag vergangener Woche auf einer Trainingsfahrt von einem Kleinlastwagen niedergestoßen worden. (APA)