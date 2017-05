Von Daniel Suckert

London – Da stand er. Mit schmerzverzerrtem Gesicht. Nicht wegen der Risswunde über dem linken Auge, sondern wegen einer Fehleinschätzung. Wladimir Klitschko, der Dominator der letzten zehn Jahre, hatte den Sieg beim Comeback im Wembley Stadion vor 90.000 Zuschauern verpasst. Weltmeister Anthony Joshua (IBF, WBO, IBO) blieb auf dem Thron – für den Ukrainer könnte es das Ende einer erfolgreichen Karriere bedeuten.

Ausdauernd, eine unvergleichliche Rechte und jede Menge Nehmerqualitäten sind nur drei der Eigenschaften, die der englische Straßenkämpfer vorzuweisen hat. „Ich habe immer an mich geglaubt, obwohl ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Aber ich versuche es zu sein“, sagte Joshua nach seinem 19. K.-o.-Sieg im 19. Profikampf mit einem Lächeln.

Dass Joshua jedoch auch scheitern hätte können, bewies die sechste Runde, als ihn der Ex-Champ Klitschko mit einer Rechten an der Schläfe traf. Der 27-Jährige ging zu Boden, kam zurück und rettete sich mit „Trash-Talk“ über die nächsten zwei Runden.

Exakt in dieser Phase hatte es der Jüngere der Klitschko-Brüder verabsäumt, den 14 Jahre jüngeren Kämpfer zu besiegen. „Ich dachte: Das ist mein Abend. Ich dachte: Ich habe noch genügend Zeit“, gab Klitschko später bei den Fernseh-Interviews zu.

Er hatte dem Comeback alles untergeordnet. Austrainiert wie selten zuvor, beweglich wie noch nie und mit einem klaren Plan stieg der Publikumsliebling in den Ring. Um dann den entscheidenden Moment passiv an sich vorüberziehen zu lassen. Klitschko: „Ich war besessen von dem Gedanken, zu gewinnen. Darum schmerzt es nun umso mehr.“

Dass ihn die Presse und Ex-Champion Lennox Lewis anschließend hochleben ließen, dürfte nur ein schwacher Trost gewesen sein. „Es war der beste Kampf der letzten Jahre mit zwei hervorragenden Boxern“, meinte der Brite Lewis nach dem letzten Gong. Nicht nur er, sondern so gut wie alle Zuschauer des ausverkauften Stadions feierten die beiden Akteure mit Standing Ovations. Elf Runden lang durfte man Schwergewichts-Boxen auf höchstem Niveau erleben.

Jetzt, wo der angestrebte Sprung zurück auf den Thron nicht funktioniert hat, steht der ukrainische Familienvater am Scheideweg. „Heute war er einfach besser als ich“, erklärte der Publikumsliebling. Aber wie geht es weiter? „Bitte geben sie mir einige Tage und Wochen Zeit, um eine Entscheidung zu treffen“, sagte „Doktor Eisenfaust“. Wenn, dann würde er nur mehr für einen Rückkampf gegen ­Joshua in den Box-Ring zurückkehren.

Joshua („Klitschko hat bewiesen, dass er es noch drauf hat“) würde in jedem Fall bereitstehen. Doch der Vater einer Tochter wird abwägen müssen, ob es für die Rückkehr an die Spitze noch reicht. Oder ob es nicht Zeit wäre, hinter der langen und einzigartigen Laufbahn einen Schlusspunkt zu setzen. Jahrelang war Klitschko „der Top of the Mountain“, wie er es stets betonte.

Erstmals hatte man am Samstagabend aber das Gefühl, der Boxsport erlebt den Beginn einer neuen Ära. Mit einem jungen, hungrigen Briten, den man schon mit dem Titel „K.-o.-Maschine“ versehen hat. Der Machtwechsel ist vollzogen. Niemand wird mehr fragen: Wer ist Anthony Joshua?