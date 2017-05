Von Benjamin Kiechl

Innsbruck – Hat er nun gefoult oder nicht? In der letzten Spielminute gingen in der Tiroler Wasserkraft-Arena die Wogen hoch. Fabian Posch hatte die Chance zum Last-Minute-Ausgleich auf der Hand – aber die Schiedsrichter entschieden auf Stürmerfoul. Der Stimmungskiller für die 2.700 Zuschauer, die zuvor Österreichs Handball-Nationalteam mit Standing-Ovations zum Sieg treiben wollten. Es blieb beim bitteren 29:30 (13:14) gegen „arrogante Spanier“, wie der enttäuschte Kapitän und Goalie Thomas Bauer meinte. „Wir hatten unglaublich viele Chancen. Wir wissen dass Spanien der Beste in dieser Gruppe ist, kämpfen um Rang zwei.“

Das Team von Österreichs Nationaltrainer Patrekur Johannesson begann mit Respekt und angezogener Handbremse, schließlich haben die Iberer sieben Weltmeiser im Kader. „Nicht beeindrucken lassen, besser du schießt ein Tor“, meinte Coach Johannesson zu Rückraumspieler Julian Ranftl, dem die Nervosität am Anfang ins Gesicht geschrieben stand.

Gefordert war besonders die Defensive: Im Kasten wechselten sich Kapitän Thomas Bauer und Edel-Routinier Nikola Marinovic (40) ab. Nach dem Ausgleich durch Fabian Posch (24.) brandete aber in der Tiroler Wasserkraftarena erstmals Jubel auf. Und hätte Raul Santos aus exzellenter Position getroffen, wäre sogar der Gleichstand zur Pause möglich gewesen. Aber es blieb beim 13:14.

„Vollgas!“ lautete die Antwort der Österreicher nach Wiederbeginn. Romas Kirveliavicius mit dem Ausgleich, Sebastian Frimmel mit der erstmaligen Führung (32.). Diese Phase gehörte den Österreichern. Und diese Phase der wiedererstarkten Österreicher sollte munter weitergehen:

Topscorer Janko Bozovic sorgte für Tore und Jubel, Fabian Posch sogar für die Führung (18:17). „Hey, das geht ab“, tönte es aus dem Lautsprecher als Sebastian Frimmel den Ball zum 21:19 unter die Latte knallte. Sebastian Frimmel besorgte den Zwei-Tore-Vorsprung (37.), und dank Raul Santos zogen die Österreicher weiter davon. 15 Minuten vor Schluss sollte der Vorsprung auf fünf Tore anwachsen, auch die Defensive zeichnete sich aus.

Und dann, als viele schon zu träumen schienen, folgte der 27:27-Ausgleich (52.). Da hielt es niemand mehr auf den Plätzen aus. 29:30, der Ausgleich winkte. 37 Sekunden noch, der letzte Angriff, dann das Stürmer-Foul. Enttäuschung.

Wie die Karten für Österreich in der EM-Qualifikation stehen, entscheidet sich am Donnerstag: Da trifft der Drittplatzierte Finnland auf Bosnien – ein spannender Dreikampf um Tabellenrang zwei steht bevor. Nach dem Doppel gegen Spanien stehen im Juni die letzten beiden Spiele in der EM-Qualifikation an. Am 14. Juni trifft das Nationalteam auswärts in Vantaa auf Finnland, am 17. Juni erwartet man in der Wiener Albert-Schultz-Halle Bosnien-Herzegowina zum großen Showdown.