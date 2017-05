Izmit – Alisa Buchinger hat nach EM-Gold 2015 (ebenfalls in der Türkei) und Heim-WM-Gold 2016 in Linz schon wieder Gold geholt. Die 24-jährige Salzburgerin gewann am Samstag in Izmit bei den 52. Karate-Europameisterschaften mit einem 5:1-Finalsieg über die Französin Agier Alizee ihren zweiten EM-Titel in der Klasse bis 68 kg.

Bettina Plank hatte in der Klasse bis 50 kg am Samstag ab 16.15 Uhr gegen Adriana Crhonkova (CZE) im Kampf um Bronze die Chance, das zweite ÖKB-Edelmetall zu holen.

„Genial, ich bin nun Europa- und Weltmeisterin. Ich war heute komplett verändert, ganz anders als in der Qualifikation, hatte ein Gefühl der Überlegenheit, das ich am Donnerstag vollkommen vermisst habe“, freute sich Buchinger, die vor zwei Tagen schon beinahe in der zweiten Runde gescheitert wäre.

Im Finale ließ die Salzburgerin aber nichts anbrennen. „Sie gab sich wie eine wahre Championesse, zeigte von Anfang an, wer der Chef auf der Matte ist“, schilderte ÖKB-Generalsekretär Ewald Roth. 47 Sekunden vor Schluss schaffte Buchinger den ersten Treffer, den Alizee aber im Konter gleich ausglich. Im Finish stellte die Österreicherin dank eines perfekten Mawashi-Geri 30 Sekunden vor dem Ende auf 3:1 und sechs Sekunden vor der Sirene mit einem Ushiro-Geri, ihrer Spezialtechnik, den Endstand her. (APA)