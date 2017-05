Paris – Der frühere rumänische Tennis-Star und aktuelle Fed-Cup-Kapitän Ilie Nastase erhält für die French Open in Paris keine Akkreditierung. Dies gaben die Veranstalter am Samstag via Twitter bekannt. Der 70-Jährige ist nach mehreren Eklats bei Rumäniens Fed-Cup-Länderkampf vergangenes Monat gegen Großbritannien vorläufig von allen ITF-Events gesperrt. Auch in Wimbledon ist Nastase nicht willkommen.

Nastase war zunächst mit einem unpassenden Spruch über das ungeborene Baby von Serena Williams rassistisches Verhalten vorgeworfen worden. Danach wurde er wegen unsportlicher Äußerungen gegenüber der britischen Spielerin Johanna Konta, die daraufhin weinend den Platz verlassen hatte, und u.a. auch der britischen Teamchefin Anne Keothavong zunächst auf die Tribüne und dann ganz von der Anlage verbannt.

Der Ex-Spitzenspieler hat sich mittlerweile für seine Worte bei den Britinnen entschuldigt, die Reaktion auf seine Aussage bezüglich des Nachwuchses von Serena Williams („Mal sehen, welche Farbe es haben wird. Milchschokolade?“) findet er aber übertrieben. (APA/Reuters)