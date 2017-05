Von Florian Madl

Innsbruck – „Wenn mein Name fällt, denken viele daran, wie ich mit meinem Unfall umgehe“, umreißt Kira Grünberg, die im Juli 2015 verunglückte Stabhochspringerin. Seit damals sitzt die 23-Jährige im Rollstuhl, der Rummel indes wurde kaum weniger. Als Vortragende und geradezu stellvertretend für viele Menschen mit ähnlichem Schicksal steht die Kematerin im Mittelpunkt. Letztmals: beim „Wings for Life“-Run im Sinne der Rückenmarksforschung.

Gegengleich verlief die Entwicklung im Fall der Synchronschwimmerin Vanessa Sahinovic, seit einem Busunfall vom zwölften Brustwirbel abwärts gelähmt. Die damals 15-Jährige verunglückte sieben Wochen vor Grünberg, doch nach dem schicksalhaften Tag bei den Europäischen Olympischen Sommerspielen in Aserbaidschan wurde es ruhig um die Niederösterreicherin. Ein Busfahrer, möglicherweise ohne Fahrberechtigung, hatte den Zusammenstoß verursacht. Die Schuldfrage war schnell geklärt, das Veranstalterland zu einer Entschädigung in Millionenhöhe bereit. Seit damals herrscht Stillstand.

Was in der Aufarbeitung genau passierte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Schwimmverband in Person von Generalsekretär Thomas Unger beansprucht für sich, mit seiner Unfallversicherung zur unbürokratischen Auszahlung von 600.000 Euro beigetragen zu haben. Peter Mennel vom Österreichischen Olympischen Komitee widerspricht: „Dabei handelte es sich um eine ÖOC-Versicherung.“ Weitere 100.000 Euro seien im Zuge von Förderungen geflossen.

Doch an den großen Kuchen, das Geld des Veranstalterlands Aserbaidschan, gelangte Sahinovic bislang nicht. Zunächst sollen bis zu fünf Millionen gefordert worden sein, der Sportminister des Landes habe mündlich 1,8 Millionen Euro zugesagt. „Der Präsident des Europäischen Olympischen Komitees, ÖOC-Präsident Karl Stoss und ich waren dabei anwesend“, bestätigte ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel. Die Kritik, keine schriftliche Ausfertigung dieses Versprechens beantragt zu haben, kontert der 62-Jährige: „Der Minister meinte, das sollten unsere Anwälte erledigen.“ Dazu kam es nicht, Geld floss keines. „Klar bin ich enttäuscht, dass sie ihre Versprechen nicht gehalten haben. Ich brauche das Geld für meine Therapie und für ein Haus, in dem ich mit meinem derzeitigen Zustand leben kann“, bedauert Sahinovic.

Schwimm-Generalsekretär Thomas Unger meinte gestern: „Wir sind als Verband nicht mehr involviert, da das ÖOC zuständig ist.“ Und obwohl von Sahinovic-Seite eingeworfen wurde, dass offizielle Stellen (Botschaft) nicht erreichbar seien und eine juristische Lösung wenig Erfolg verheiße, kommt nun wieder Bewegung in die Sache. Der Slowene Janez Kocijancic, Präsident des Europäischen Olympischen Komitees (EOC), besucht Aserbaidschan in offizieller Mission. Und beim Treffen mit Vizepräsidentin und First Lady Mehriban Ali soll die millionenschwere Vereinbarung noch einmal in Erinnerung gerufen werden.

Ein Funke Hoffnung jedenfalls auf eine bessere Zukunft. Und Hoffnung brauche man, wie Kira Grünberg bestätigt: „Die Hoffnung, wieder gehen zu können, hat jeder. Aber ich sehe die Situation realistisch.“ Schwimm-Generalsekretär Unger kann sich im Sinne von Ex-Synchronschwimmerin Sahinovic auch mehr als das vorstellen: „Falls Vanessa eine Paralympics-Karriere anstreben sollte, werden wir sie gerne unterstützen.“