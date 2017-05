Messina – Als erster Fahrer hat Bob Jungels im 100. Giro d‘Italia der Radprofis das rosa Trikot erfolgreich verteidigt. Der 24-jährige Luxemburger, vergangenes Jahr Sechster der italienischen Landesrundfahrt, führt die Gesamtwertung auch nach der fünften Etappe am Mittwoch mit sechs Sekunden Vorsprung auf den Briten Geraint Thomas an.

Im zweiten und letzten Teilstück auf Sizilien, das über 159 km von Pedara nach Messina führte, kamen erwartungsgemäß die Sprinter zum Zug. Der Sieg in der Heimatstadt des zweifachen Giro-Siegers Vincenzo Nibali ging an Fernando Gaviria. Der Kolumbianer, bei Quickstep Teamkollege von Jungels, holte seinen zweiten Etappensieg nach dem Erfolg in Cagliari am Sonntag. In den Top Ten landeten keine Österreicher.

Ab Donnerstag wird der Jubiläums-Giro auf dem italienischen Festland fortgesetzt. Die sechste Etappe startet in Reggio Calabria und endet nach 217 km in Terme Luigiane. (APA/sda)