Los Angeles hat dem Internationalen Olympischen Komitee selbstbewusst seine Bewerbung für die Sommerspiele 2024 präsentiert. Larry Probst, Vorstand des Nationalen Olympischen Komitees der USA (USOC) sagte am Mittwoch (Ortszeit), es gehe um nicht weniger als „neue Spiele für eine neue Ära“.

Seit Mittwoch ist die IOC-Evaluierungskommission unter Leitung des Schweizers Patrick Baumann zu Gast in der US-Westküstenmetropole. Casey Wasserman, Vorstand des Bewerbungskomitees LA 2024, sagte: „Während der nächsten Tage werden wir unsere Pläne - und Träume - mit dieser auserlesenen Gruppe von olympischen und paralympischen Experten teilen.“ Am Donnerstag wollte die Kommission zu den geplanten Sportstätten in der Stadt.

Los Angeles und Paris sind die letzten beiden Kandidaten für die Sommerspiele 2024. Beide Metropolen gelten als starke Bewerber. Derzeit prüft das IOC eine Doppelvergabe für die Spiele 2024 und 2028. Über diese Option will das IOC im Juli beraten. Auf jeden Fall wird am 13. September im peruanischen Lima der Ausrichter für 2024 bestimmt. (APA)