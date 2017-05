Houston - Die San Antonio Spurs haben sich für das Playoff-Halbfinale der NBA qualifiziert. Der fünffache Champion gewann am Donnerstag (Ortszeit) das sechste Match bei den Houston Rockets deutlich mit 114:75 und entschied die „best of seven“-Serie mit 4:2 für sich. In der Runde der letzten vier treffen die Texaner ab Sonntag (Ortszeit) auf Titelfavorit Golden State Warriors.

Auch ohne den angeschlagenen Topstar Kawhi Leonard hatten die Spurs keine Probleme mit den harmlosen Rockets. LaMarcus Aldridge überragte mit 34 Punkten und zwölf Rebounds. „Ich habe versucht, dominant zu spielen. Ich denke, dies ist mir gelungen“, sagte der 31 Jahre alte US-Amerikaner. Auch Jonathon Simmons (18) spielte stark auf.

Bei den enttäuschenden Rockets kam MVP-Kandidat James Harden mit lediglich zehn Zählern nicht zur Geltung. Trevor Ariza war mit 20 Punkten bester Werfer. „Wir haben unseren Rhythmus nicht gefunden“, monierte Harden. „Es ist schon besonders, wenn wir das sechste Match in eigener Halle so verlieren, aber es ist nun mal passiert.“ (dpa)