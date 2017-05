Barcelona - Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben das erste Training zum Großen Preis von Spanien beherrscht. Die beiden Mercedes-Piloten lagen am Freitagvormittag in der eineinhalbstündigen Session in Barcelona etwa eine Sekunde vor den Ferrari-Konkurrenten Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel.

Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Hamilton benötigte für seine besten Runde auf dem Circuit de Catalunya 1:21,521 Minuten, der Finne Bottas war mit einem Rückstand von 0,029 Sekunden nur unwesentlich langsamer. Sein Landsmann Räikkönen lag 0,935 Sekunden hinter Hamilton, der viermalige Champion Vettel hatte einen deutlichen Abstand von 1,079 Sekunden auf seinen schärfsten Titelrivalen Hamilton.

Vettels Arbeitstag begann mit Problemen. Der 29-Jährige musste nach etwas mehr als 20 Minuten seinen Wagen vorübergehend abstellen. „Es ist etwas mit dem Getriebe. Es ist etwas gebrochen“, funkte der Deutsche an den Kommandostand. Nach einer halben Stunde konnte er das Training aber fortsetzen.

Der zweimalige Saisonsieger Vettel führt vor dem fünften von 20 Saisonrennen am Sonntag (14.00 Uhr/TT.com-Ticker, ORF eins, RTL und Sky) das Klassement mit 86 Punkten an. 13 Zähler dahinter liegt Hamilton. Sotschi-Sieger Bottas (63 Punkte) ist Dritter vor Räikkönen (49).

Die Teams nutzten das erste Training, um ihre zahlreichen Upgrades und neuen Teile zu testen. Nach den ersten Eindrücken scheint sich an den Kräfteverhältnissen nicht viel zu ändern, auch wenn die Aussagekraft der Ergebnisse nicht sonderlich groß ist. (dpa)