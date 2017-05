Barcelona - Gerade einmal vier Rennen ist das Formel-1-Jahr 2017 alt, trotzdem wird schon eifrig über mögliche Fahrerwechsel vor der Saison 2018 diskutiert. Bei neuen Teams landen könnten laut aktuellen, vor dem Großen Preis von Spanien kursierenden Gerüchten allen voran Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso - und auch Carlos Sainz.

WM-Spitzenreiter Vettel soll während der Wintertests auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen Vorvertrag bei Mercedes unterschrieben haben. Der Drei-Jahres-Kontrakt des Deutschen bei Ferrari läuft mit Ende 2017 aus. Vettel blockte bei der entsprechenden Nachfrage ab. „Kommt das von Italien? Vielleicht solltet ihr die Italiener fragen, die scheinen mehr zu wissen als ich“, sagte der 29-Jährige. „Es hat, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren immer solche Gerüchte gegeben.“

Dabei würde ein derartiges Agreement für beide Seiten durchaus Sinn machen. Schließlich war vor dem Saisonstart nicht klar, dass Vettel mit der Scuderia heuer um Siege fahren würde, seine Suche nach möglichen Alternativen als Druckmittel für Verhandlungen mit Ferrari erscheint daher plausibel. Und da eine Rückkehr zu Red Bull nicht realistisch ist, bleibt als einziges Spitzenteam Mercedes über.

Vorvertrag schließt Verlängerung nicht aus

Mercedes wiederum hatte auf der Suche nach einem Nachfolger für Weltmeister Nico Rosberg auch bei Vettel angeklopft, jedoch keine Chance gesehen, ihn aus seinem Vertrag rauszubekommen. Dass ein deutscher Fahrer neben Hamilton das präferierte Modell von Daimler-Konzernchef Dieter Zetsche ist, gilt als offenes Geheimnis.

Ein Vorvertrag würde nicht ausschließen, dass Vettel doch bei Ferrari verlängert. „Seb war Erster oder Zweiter in den letzten vier Rennen. Ich glaube, in dieser Situation willst du nicht weggehen“, sprach Red-Bull-Ass Ricciardo aus, was viele Beobachter denken.

Wahrscheinlicher ist eher, dass Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen nächstes Jahr nicht mehr für Ferrari fährt. Der Finne wird im Oktober 38 Jahre alt, das Karriereende rückt immer näher. In diesem Fall könnte sich für Alonso die Tür zu einem Comeback bei den Italienern öffnen. Der Spanier ist bei McLaren-Honda zwar glücklich, betont er immer wieder, die sportliche Hoffnungslosigkeit setzt ihm jedoch zu.

Er wolle im Herbst entscheiden, was er im kommenden Jahr macht, sagte der 35-Jährige am Donnerstag. „Wenn wir im September, Oktober in einer Position sind, wo wir die Möglichkeit haben, um Siege mitzufahren, wäre ich mehr als froh, bei dem Team zu bleiben. Wenn das nicht der Fall ist, wäre ich mehr als froh, mit anderen zu sprechen“, kündigte er an. Klar ist, dass der Ex-Weltmeister noch einmal in einem Auto sitzen will, mit dem er in der Lage ist, um den Titel zu fighten.

Ricciardo bei Ferrari im Gespräch

Von Ferrari hatte sich Alonso allerdings 2014 nach einigen Differenzen verabschiedet, eine Rückkehr ist daher fraglich. Keine solche Vorgeschichte gibt es bei Ricciardo, der ebenfalls mit Ferrari in Verbindung gebracht wird, obwohl er noch länger an Red Bull gebunden ist. „Im Moment habe ich einen Vertrag mit Red Bull, wenn nicht wirklich verrückte Dinge passieren, wird sich meine Situation nicht ändern“, betonte der Australier, der 2014 Teamkollege von Vettel war.

Der Ferrari-Star sagte, er befasse sich nicht mit möglichen neuen Nebenleuten. „Ich unterschreibe meinen Vertrag, ich unterschreibe nicht die Verträge anderer Leute, also ist das nicht meine Entscheidung. Aber wie ich schon gesagt habe, bin ich bereit, gegen jeden zu fahren, der kommt“, hielt Vettel fest.

Sollte bei Red Bull doch ein Cockpit frei werden, würde höchstwahrscheinlich ein Fahrer vom Schwesternteam Toro Rosso aufrücken. Sowohl Daniil Kwjat als auch der Spanier Sainz haben diese Hoffnung. „Ja, ich würde liebend gerne eines Tages mit einem Team wie Red Bull um Siege kämpfen. Das ist mein Ziel“, erklärte Sainz, der derzeit der Schnellere der beiden ist.

Im Winter wurde Sainz von Renault heftig umworben, Red Bull erteilte ihm jedoch keine Freigabe. „Für mich ist es positiv, wenn sie mich nicht gehen lassen, denn es heißt, dass sie mich in Erwägung ziehen“, sagte Sainz in Richtung seiner Chefs Helmut Marko und Christian Horner. (APA)

