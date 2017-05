Pescara - Der Kolumbianer Nairo Quintana hat am Sonntag die 9. Etappe des 100. Giro d‘Italia gewonnen und damit auch die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Der 27-jährige Movistar-Radprofi setzte sich auf dem 149 Kilometer langen Teilstück von Montenero di Bisaccia nach Blockhaus vor dem Franzosen Thibaut Pinot und dem Niederländer Tom Dumoulin durch.

Quintana, Giro-Gewinner von 2014, griff im gut 13 Kilometer langen Schlussanstieg früh an und hielt seine je 24 Sekunden zurückliegenden Verfolger bis zur zweiten Bergankunft der diesjährigen Rundfahrt auf Distanz. Vorjahres-Giro-Sieger Vincenzo Nibali büßte als Fünfter eine Minute ein. Der bisherige Gesamtführende Bob Jungels aus Luxemburg verlor mehr als dreieinhalb Minuten.

Noch schlechter erging es dem bisherigen Gesamtzweiten Geraint Thomas (Sky) und dem Dritten Adam Yates (Orica-Scott). Sie waren zwei der Fahrer, die in einen Massensturz verwickelt waren. 14,8 Kilometer vor dem Ziel war der Niederländer Wilco Kelderman in ein Polizei-Motorrad, das am Straßenrand gehalten hat, gekracht und hatte diesen ausgelöst. Fast die gesamte Sky-Mannschaft war betroffen. Thomas verlor mehr als fünf Minuten und kam mit blutenden Ellenbogen und Knien ins Ziel. Nach der Etappe standen Untersuchungen an.

Im Gesamt-Klassement hat Quintana jetzt 28 Sekunden Vorsprung auf Pinot und 30 auf Dumoulin. Bora-Fahrer Patrick Konrad ist als 31. mit 15:14 Minuten Rückstand bester Österreicher, er kam am Sonntag als 24. ins Ziel. Nach einem Ruhetag folgt am Dienstag das Einzelzeitfahren über 39,8 km von Foligno nach Montefalco. (APA)