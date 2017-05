Die Golden State Warriors haben das erste Playoff-Halbfinale der NBA gewonnen. Der Titelfavorit siegte am Sonntag (Ortszeit) zum Auftakt der „best of seven“-Serie gegen die San Antonio Spurs mit 113:111 und führt mit 1:0. Die zweite Partie steigt am Dienstag (Ortszeit) ebenfalls in Oakland.

Dabei sah es lange Zeit nach einer kleinen Überraschung aus. San Antonio lag teilweise mit 25 Punkten vorne. Vor allem die Top-Stars Kawhi Leonard und LaMarcus Aldridge trafen wie sie wollten. „In der ersten Hälfte lief nichts zusammen“, monierte Warriors-Superstar Stephen Curry.

Der Spielmacher führte sein Team in der zweiten Halbzeit Punkt um Punkt an die Texaner heran. Vier Minuten vor der Schlusssirene übernahmen die Gastgeber die Führung und konnten sie über die Ziellinie retten. „Sie waren hungrig, haben toll zusammengespielt und wir haben Fehler gemacht“, erklärte Spurs-Trainer Gregg Popovich.

Curry überragte mit 40 Punkten, auch Kevin Durant war mit 34 Zählern ein wichtiger Faktor beim Warriors-Sieg. Für die Spurs waren Leonard (28) und Aldridge (26) die auffälligsten Spieler. (dpa)