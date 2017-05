Von Roman Stelzl

Igls – Gespannt lauscht Andrea­s Haider-Maurer neben dem roten Sand des Igler Tennisklubs den Erzählungen von Beat Feuz. Seine Augen glänzen, als der Schweizer Ski-Star erzählt, wie er mit einem Puls von 203 Schlägen über die Hausbergkante der Kitzbüheler Streif raste. „Ein Wahnsinn“, sagt Haider-Maurer. Er nickt ungläubig. Die Welt des Skisports ist für den niederösterreichischen Tennis-Profi eine unbekannte. Dreimal sei er in seinem Leben Ski gefahren, sagt Haider-Maurer. Das Talent gehe gegen null. Ehefrau Iris könne das viel besser. Die Telferin ist der Grund, wieso der seit kurzem 30-Jährige in Aldrans wohnt. Und sie ist ein Grund, weshalb Haider-Maurer, Ex-Top-50-Spieler, nach 20 Monaten Pause wegen einer Fersenentzündung im Juni ein Turnier bestreitet.

Beat Feuz kann da nur nicken. Im Leben des auch seit Kurzem 30-Jährigen gibt es ebenfalls eine Tirolerin, die viel dafür getan hat, dass der so oft verletzte Athlet immer wieder zurückfand. Katri­n Triendl, Physiotherapeutin und Ex-Ski-Ass, hat Feuz nach Aldrans gebracht, wo der Abfahrts­weltmeister und Hobby-Tennisspieler wenige Minuten entfernt von Therapie-Kollege Haider-Maurer lebt.

So viele Gemeinsamkeiten? Da liegt es nahe, dass sich die beiden Wahl-Tiroler am Tennisplatz treffen. Haider-Maurer, ATP-World-Tour-Finalist, soll Feuz, den Bezirksligisten des SV Oberperfuss, ein wenig in die Welt der Filzkugeln einführen. Die Bälle sausen hin und her, kaum ein Fehler ist dabei. „Du bist eine Wand“, sagt Haider-Maurer.

Es geht weiter, dann marschiert Haider-Maurer auf Feuz zu, zeigt ihm die richtige Griffhaltung, erklärt ihm die richtige Volley-Technik. Zum Abschluss darf Feuz dann versuchen, die Aufschläge anzunehmen. Die Bälle rauschen schneller an Feuz vorbei als die Tore auf der Streif. „Einen habe ich erwischt!“, ruft er jubelnd, als die Kugel ins Kleinfeld hinters Netz fällt.

Sich nach dem Erfolg zu strecken – das ist eine Art Lebensmotto für den siebenfachen Weltcupsieger. Nach schweren Knieverletzungen kam der gelernte Maurer stets zurück, krönte sich 2017 zum Abfahrtsweltmeister. In seiner Heimat St. Moritz. Es war der größte Erfolg seiner Karriere. Tennis, Tirol, das ist mehr zum Runterkommen. Zum Erholen. „Beim Tennis habe ich viel mehr Zeit zum Nachdenken. Im Skisport geht das nicht“, sagt Feuz, als er neben Haider-Maurer die Tasche packt. Und als sich der sportliche Tag dem Ende zuneigt, sitzen die beiden neben dem Tennisplatz. Und reden. Weniger über Tennis. Mehr über das Leben. Das Kämpfen. Und in so einem Gespräch lässt sich voneinander lernen.