Wien - Das österreichische Davis-Cup-Team kämpft vom 15. bis 17. September in Wels um den Verbleib in der Europa/Afrika-Zone 1 und kann dabei auch auf Dominic Thiem bauen. Der Weltranglisten-Siebente gibt sein Comeback in der Tennis-Nationalmannschaft, das verkündete der ÖTV am Dienstag. Die Begegnung gegen Rumänien findet im Freien auf der Anlage des UTC Wels auf Sand statt.

Kapitän Stefan Koubek zeigte sich erfreut über die Zusage von Coach Günter Bresnik, wonach Thiem nach eineinhalb Jahren wieder dem ÖTV-Team zur Verfügung stehen wird. „Zusätzlich zum Heimvorteil ist das ein Riesenbonus für uns. Dominic kann in jedem Duell den Unterschied ausmachen. Mit ihm sind wir definitiv weltgruppenfähig und könnten dort die eine oder andere Runde überstehen“, sagte Koubek in einer ÖTV-Aussendung.

Österreich kann freilich frühestens 2019 wieder der Elita-Liga der Tennis-Herren angehören. Denn durch die 1:3-Niederlage im April in Weißrussland ist man in die Relegations-Problematik gekommen. Statt um den Aufstieg in die Weltgruppe (zuletzt 2013) zu kämpfen, geht es nun zu Hause um den Klassenerhalt.

Die Rumänen schätzt Koubek als „sehr stark“ ein. In der Bilanz liegt Österreich 2:3 zurück, das letzte Kräftemessen ging 2002 - damals noch mit Koubek als Spieler - in Constanta 0:5 verloren.

Dank der Rückkehr von Thiem kann Koubek gegen Rumänien voraussichtlich das stärkste Team aufbieten. Sein „Dream Team“ setzt sich aus heutiger Sicht aus Thiem, Gerald und Jürgen Melzer sowie Doppel-Spezialist Alexander Peya zusammen. Auch ein Andreas Haider-Maurer sei ein Thema, da müsse man aber den Verlauf seines Comeback nach langer Verletzungspause abwarten. (APA)